Суд отказал Альнуру Ильяшеву в удовлетворении апелляционной жалобы

«Коллегия пришла к выводу, что все-таки в ваших действиях имеется состав предъявленного вам обвинения, что вина ваша доказана материалами дела, собранными доказательствами. Учитывая ситуацию с коронавирусом в тот период, когда люди были в панике буквально, ваши посты, конечно, сыграли негативную роль. Поэтому мы пришли к выводу, что вы все-таки виновны. Также мы учили вашу позицию, что вы хотите дальше бороться... Поэтому, пожалуйста, мы тоже не обидимся, если вы напишите в Верховный суд и международные организации. Будем смотреть, что из этого получится», - сказала судья Бектемирова.

«Могу выразить вам благодарность за вклад в борьбу с режимом Назарбаева?», - спросил Ильяшев, дослушав судью.

«Это ваше право», - ответила она.

«Я следователям это тоже говорил: чем больше они делают глупостей подобных, тем лучше для развития гражданского общества и принятия решение гражданами в преддверии предстоящих выборов», - сказал Ильяшев.

Перед тем, как был озвучено решение, в суде допросили свидетелей защиты, которых не стали допрашивать во время суда первой инстанции — Асем Жапишеву, Аиду Альжанову и Асета Наурызбаева.

Журналистка и политическая активистка Асем Жапишева, отвечая на вопрос адвоката Таира Назханова, увидела ли она в постах Ильяшева призывы к беспорядкам, сказала: «Нет, ни одного призыва даже близко. Более того, читаю я его давно, но мы познакомились, когда он подавал заявления на проведение санкционированного митинга. Для него законность — принципиальный момент. Слов «призываю», «выходите» не было в его постах».

Она также заметила, что «любая критика, критическая публикация, если она правдива, то она ведет только к прогрессу, к улучшениям».

«Я считаю, что комментарий «я за сменяемость власти» положительный», - сказала Жапишева, когда ее спрашивали о тональности комментариев под постами Ильяшева.

Аида Альжанова также обратила внимание, что Ильяшев привык действовать в рамках закона.

«Когда я начала его читать, он как раз писал, что добивается [реализации] конституционного права на проведение мирного митинга, и меня удивляла его настойчивость, что он постоянно подавал заявки на его проведение. Мне нравится, что Альнур всегда делает ссылку на конституционные права граждан, потому что я сама беспокоюсь за это. Мне нравятся люди, которые действуют в рамках закона», - сказала Альжанова.

«Альнура читаю, потому что он следует нормам, процедурам, он везде оговаривается «по моему мнению», ставит вопросы. Митинг организовал с 36 попытки. То есть он не пытался выйти на несанкционированный митинг, добился, что ему разрешили провести митинг. Это его хорошо характеризует», - сказал в свою очередь Наурызбаев.

Напомним, Ильяшева задержали весной, во время действия режима ЧП. Полиция также провела обыск дома у его родителей, которые позже рассказали о жестких действия сотрудников правоохранительных органов. Вскоре суд санкционировал арест активиста, и он находился в СИЗО во время суда первой инстанции, который в итоге приговорил его к трем годам ограничения свободы и запретил ему заниматься публичной деятельностью, создавать политические партии и состоять в них сроком на 5 лет.