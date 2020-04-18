Близкие Альнура Ильяшева рассказали о грубых действиях полицейских, проводивших обыск в доме активиста

Родные политического активиста Альнура Ильяшева, задержанного накануне полицией по подозрению в распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, рассказали Vласти, что полиция проявила грубость во время обыска в их доме.

Брат активиста Канат Ильяшев рассказал, что обыск начался после 20 часов в пятницу. По его словам, они заметили, что около дома, где живет семья, собралось примерно 15 человек. «Я понимал, что происходит и кто пришел, но надеялся, что все будет нормально. Папа сказал: «Ладно, открывай, ничего страшного». Заходит человек в медицинской маске, у него сзади сумка «Яндекса» и он говорит: «Работаем, работаем, залетайте». Меня сносит один, на отца двое налетают. Мать выбегает, мать «ломают» на землю. Всех нас «ломали» на землю. Только когда увидели, что дома дети, когда толпой залетели, понятые, следователь, вместе с ними зашел какой-то командир и сказал: «Что вы их ломаете? Быстро подняли». Нас быстро подняли. И только тогда они включили камеру», - сказал Канат Ильяшев.

Далее, по его словам, следователь представился и начал «быстро читать постановление». «Он не дочитал его до конца, но прочитал тот момент, зачем они пришли сюда и что это принудительный обыск. Там написано было, не спорю. Они говорили: тихо, не шумите, дайте дочитаем. Пока мы это смотрели, я сказал: отпустите, дайте сесть. У нас дети испугались, бабушка 80-летняя в шоке вышла, у нее истерика. Родители 55 и 56 года (рождения), они тоже в шоке, пенсионеры. Заломали нас», - сказал он.

В ходе обыска был изъят компьютер, которым пользовалась вся семья, включая Альнура Ильяшева. У всех членов семьи также изъяли телефоны.

«Приступили к обыску. Давайте по-хорошему, говорят. Либо помогите, либо отойдите в сторонку. Обыск начали в районе восьми-девяти, а где-то к двенадцати, к часу закончили. Забрали наши телефоны, мой и родителей», - добавил Канат Ильяшев.

Пока шел обыск, никого не выпускали из комнаты, в том числе женщину, кормившую младенца грудью.

«Нас всех, в том числе мою сноху с ребенком, которая кормила его грудью, держали в зале, никуда не пускали нас. Начали все вытряхивать. По Альнуру все забрали. Все вытряхнули, все документы. Сказали, сами потом убирайте. У супруги синяк большой на бедре», - говорит отец активиста Кайрат Ильяшев.

Он отметил грубые действия полиции: «Они когда ворвались, я говорю, зачем пицца, спектакль этот? Потом пришла следователь через полчаса. Говорит, я же не в курсе, но на действия СОБРа вы сами можете жаловаться. С нами обращались так, будто мы серийные убийцы».

В итоге, подчеркнул отец активиста, он принял решение отказаться от членства в партии власти «Нур Отан» и отдал свой партбилет полицейским. «Еще я в свое время был доверенным лицом елбасы. Более тысячи голосов принес ему на выборах. Это я тоже сдал, сказал, этот документ тоже возьмите», - добавил он.

Мать Ильяшева, Райхан Лукпанова, переживает за маленьких детей, ставших свидетелями обыска. «Я в таком шоке. Я им сказала: лучше бы вы нас застрелили, чем вот так. Представляете, год и четыре месяца ребенку, другому — шесть. Они же заиками станут после этой трагедии всей, кошмар! Они когда зашли, мы думали это бандиты, они все в черном, ничего не видно. Когда он меня повалил, я схватилась за шиворот и сказала: не убивай детей!», - говорит Лукпанова.

На момент разговора близкие Ильяшева не знали о том, что происходит с активистом. Они заметили, что у него астма. Накануне департамент полиции не сообщил, когда пройдет заседание суда о выборе меры пресечения Альнуру Ильяшеву.

Брат активиста также сообщил, что обыск прошел и в доме, где живет дочь Альнура Ильшева. Она была дома со своей подругой, когда «к ним маски шоу залетели», - рассказал Канат Ильяшев. «Она несовершеннолетняя школьница, она в обморок падала, скорую вызывали», - добавил брат активиста.

Следователь, ведущий дело активиста, до которого Vласти удалось дозвониться, отказался говорить об обстоятельствах дела, рекомендуя все вопросы направлять в пресс-службу полиции.

Альнур Ильяшев ведет активную деятельность на протяжении нескольких лет. Он, в частности, судился с акиматом Алматы, требуя раскрытия информации об экологической ситуации в городе. После убийства в центре города олимпийского призера Дениса Тена Ильяшев на протяжении нескольких месяцев добивался разрешения на проведение согласованного митинга протеста, его акция стала первым разрешенным митингом протеста за годы.

Весной прошлого года Ильяшев и еще несколько активистов подали в суд на госорганы и партию власти «Нур Отан», считая, что они препятствовали проведению съезда партии «Наше право» Санавар Закировой. Иск был отклонен, а позднее «Нур Отан» подал иск против Ильяшева и других активистов, требуя с них компенсации в 20 млн. за причинение ущерба деловой репутации. Суд взыскал с активистов 6 млн. тенге – в пользу нескольких членов партии и обязал Ильяшева и других активистов опровергнуть свои высказывания.

В последние недели в СМИ, принадлежащих партии "Нур Отан" была опубликована серия заметок, в которых Ильяшева называли провокатором.

В департаменте полиции Алматы никак не пояснили, почему дело против Альнура Ильяшева возбуждено именно по статье о распространении заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, поскольку указанные события произошли задолго до введения в стране режима ЧП.