В Казахстане разработают национальный проект по развитию конкуренции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главу агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина, сообщает Акорда. Председатель ведомства рассказал о планах работы вновь созданного агентства.

«Президенту было доложено о предстоящих мерах, направленных на развитие конкуренции в стране, создание проконкурентного климата и признание конкуренции в качестве национальной идеи. Для их реализации будет разработан Национальный проект по развитию конкуренции, который охватит все отрасли и регионы. Будут разработаны отраслевые и региональные стандарты конкуренции», - говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также Жумангарин рассказал об организации деятельности новой структуры. В частности, приоритетными направлениями работы станут обеспечение устойчивого роста и развития экономики, повышение экономической эффективности и конкурентоспособности субъектов рынка, защита интересов потребителей.

Токаев подчеркнул важность формирования в Казахстане здоровой конкуренции на основе передового опыта мирового рынка, указал на важность решения задач по повышению эффективности экономики и защите конкуренции, поставленных в послании народу страны, и дал ряд конкретных поручений.