Потери туристического сектора в мире из-за пандемии оценены в $460 млрд

Всемирная туристская организации ООН подсчитала, что туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса, это привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора, пишет «Коммерсантъ» .

«Резкое падение спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 года привело к потере 440 млн международных поездок и около $460 млрд доходов от международного туризма. Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса», - цитирует издание международную организацию.

Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия, где турпоток сократился на 72%. В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке – на 57%, в Америке – на 55%.