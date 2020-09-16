Это примерно в пять раз больше, чем в 2009 году
  • 185
Потери туристического сектора в мире из-за пандемии оценены в $460 млрд
ФОТО AP/THIBAULT CAMUS

Всемирная туристская организации ООН подсчитала, что туристический поток в мире в первом полугодии сократился на 65% из-за пандемии коронавируса, это привело к потере $460 млрд для мирового туристического сектора, пишет «Коммерсантъ».

«Резкое падение спроса на международные поездки в период с января по июнь 2020 года привело к потере 440 млн международных поездок и около $460 млрд доходов от международного туризма. Это примерно в пять раз больше, чем убытки от международного туризма, зафиксированные в 2009 году в условиях глобального экономического кризиса», - цитирует издание международную организацию.

Больше всего от ограничений, связанных с коронавирусом, пострадала Азия, где турпоток сократился на 72%. В Европе он снизился на 66%, в Африке и на Ближнем Востоке – на 57%, в Америке – на 55%.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Вопрос въезда казахстанских студентов в Россию должен решиться в течение месяца – Лавров
Новости
Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы – Альтаев
Новости
Наземная граница с Кыргызстаном останется закрытой
Новости
Задержаны первый замакима Атырауской области и глава областного управления строительства
Новости
В Алматы проходит митинг за кредитную амнистию и против китайской экспансии
Новости
Акимат Алматы санкционировал митинг Демпартии 13 сентября