В Японии сменился премьер-министр

Новый председатель правящей в Японии
Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга в среду утвержден на пост
премьер-министра страны, сообщает ТАСС.
Кандидатуру Ёсихидэ Суга поддержало большинство депутатов нижней палаты парламента, которая имеет решающее слово при избрании главы правительства. За Сугу проголосовали 314 из 462 депутатов. Также он получил большинство голосов и в верхней палате парламента.
В ближайшие часы он должен объявить состав своего кабинета министров. Ожидается, что большинство ключевых постов останется за министрами, входившими в правительство Синдзо Абэ.
Синдзо Абэ 28 августа заявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. При этом Абэ отмечал, что останется на посту до тех пор, пока не будет выбран кандидат на замену.
В понедельник, 14 сентября, в Токио состоялся съезд ЛДП, где абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Суга, неизменно работавший в должности генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года.