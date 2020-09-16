Ёсихидэ Суга утвержден на пост большинством голосов депутатов
  • 258
В Японии сменился премьер-министр
Фото REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга в среду утвержден на пост премьер-министра страны, сообщает ТАСС.

Кандидатуру Ёсихидэ Суга поддержало большинство депутатов нижней палаты парламента, которая имеет решающее слово при избрании главы правительства. За Сугу проголосовали 314 из 462 депутатов. Также он получил большинство голосов и в верхней палате парламента.

В ближайшие часы он должен объявить состав своего кабинета министров. Ожидается, что большинство ключевых постов останется за министрами, входившими в правительство Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ 28 августа заявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. При этом Абэ отмечал, что останется на посту до тех пор, пока не будет выбран кандидат на замену.

В понедельник, 14 сентября, в Токио состоялся съезд ЛДП, где абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Суга, неизменно работавший в должности генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года.

Свежее из этой рубрики
Возможность вакцинации всех казахстанцев от пневмококковой инфекции просит рассмотреть депутат мажилиса
Новости
Казахстан и Украина будут оказывать друг другу правовую помощь по уголовным делам
Новости
Административную ответственность за использование фонограмм введут в Казахстане
Просматриваемые
Новости
Вопрос въезда казахстанских студентов в Россию должен решиться в течение месяца – Лавров
Новости
Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы – Альтаев
Новости
Наземная граница с Кыргызстаном останется закрытой
Новости
Задержаны первый замакима Атырауской области и глава областного управления строительства
Новости
В Алматы проходит митинг за кредитную амнистию и против китайской экспансии
Новости
Акимат Алматы санкционировал митинг Демпартии 13 сентября