В Японии сменился премьер-министр

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Ёсихидэ Суга в среду утвержден на пост премьер-министра страны, сообщает ТАСС .

Кандидатуру Ёсихидэ Суга поддержало большинство депутатов нижней палаты парламента, которая имеет решающее слово при избрании главы правительства. За Сугу проголосовали 314 из 462 депутатов. Также он получил большинство голосов и в верхней палате парламента.

В ближайшие часы он должен объявить состав своего кабинета министров. Ожидается, что большинство ключевых постов останется за министрами, входившими в правительство Синдзо Абэ.

Синдзо Абэ 28 августа заявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. При этом Абэ отмечал, что останется на посту до тех пор, пока не будет выбран кандидат на замену.

В понедельник, 14 сентября, в Токио состоялся съезд ЛДП, где абсолютным большинством голосов ее новым председателем был избран Суга, неизменно работавший в должности генерального секретаря кабинета министров в правительствах Абэ с 2012 года.