Токаев поставил задачи перед новым министерством по ЧС

«Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по подготовке к новому отопительному сезону, уменьшению количества различных чрезвычайных ситуацию, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков и рисков подтопления населенных пунктов», - говорится в сообщении.

На встрече Ильин доложил Токаеву о структуре вновь создаваемого министерства, процессе передачи от других государственных органов некоторых функций в сфере промышленной безопасности, государственного материального резерва, а также переподчинении войсковых частей, ранее входивших в состав МВД. Также он сообщил о снижении за 8 месяцев этого года количества чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных аварий и числа погибших.