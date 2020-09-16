Ильин заявил о снижении за 8 месяцев текущего года количества чрезвычайных ситуаций
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Токаев поставил задачи перед новым министерством по ЧС
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и поставил перед новым ведомством ряд задач, сообщает Акорда.

«Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по подготовке к новому отопительному сезону, уменьшению количества различных чрезвычайных ситуацию, проведению подготовительных работ к зимнему периоду, снежным заносам, а также предупреждению весенних паводков и рисков подтопления населенных пунктов», - говорится в сообщении.

На встрече Ильин доложил Токаеву о структуре вновь создаваемого министерства, процессе передачи от других государственных органов некоторых функций в сфере промышленной безопасности, государственного материального резерва, а также переподчинении войсковых частей, ранее входивших в состав МВД. Также он сообщил о снижении за 8 месяцев этого года количества чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных аварий и числа погибших.

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