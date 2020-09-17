В Казахстане откроются театры и кафе в ТРЦ

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана, в стране разрешено возобновить работу театрам и кинотеатрам, но последним – только на открытом воздухе. Также откроются объекты общепита в торгово-развлекательных центрах. Но все объекты будут работать с ограничениями.

Так, объектам общественного питания на открытом воздухе и в помещении разрешили увеличить заполняемость в зале не более 50 посадочных мест. Проведение коллективных мероприятий по-прежнему запрещено. Также разрешена работа расположенным в ТРЦ объектам общественного питания (в отдельных помещениях) при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий.

Заполняемость групп детских кабинетов и центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров должна быть не более 15 человек, по предварительной записи, с соблюдением санитарных требований.

Разрешена деятельности государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением санитарных требований. При этом не менее 50% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 30 сотрудников).

Главный санврач страны разрешил открыться кинотеатрам, но только на открытом воздухе с соблюдением масочного режима, социальной дистанции. Также возобновят работу театры, при условии заполняемости не более 50%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, с соблюдением масочного режима, социальной дистанции.

Вместе с тем остается запрет на работу развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), а также букмекерских контор.

По выходным же санврач ввел ограничительные меры. Так, будет ограничено движения общественного транспорта, выход на улицу лиц старше 65 лет. Приостанавливается работа торговых домов, торговых сетей, торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, работа непродовольственных и продовольственных крытых рынков,салонов красоты, парикмахерских, СПА центров и объектов, оказывающих косметологические услуги, фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров, общественных бань, саун, детских и взрослых образовательных центров, коррекционных кабинетов, аттракционов на открытом воздухе.

Отметим, что ранее межведомственная комиссия «с учетом стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и в целях снижения потока посетителей в будние дни» приняла решение разрешить функционирование в выходные дни: салонов красоты, парикмахерских, объектов, оказывающих косметические услуги (4 кв. м. на одного посетителя по предварительной записи); фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, тренажерных залов, спортивных комплексов, СПА-салонов, саун, бассейнов (заполняемость не более 30%, но не более 50 человек, предварительная запись, соблюдение масочного режима и социальной дистанции); религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий)».