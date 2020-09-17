Помимо игроков заразился и тренерский штаб
  • 106
У 12 членов хоккейного клуба «Барыс» выявлен COVID-19

Тамара Вааль, Vласть

У 12 членов хоккейного клуба «Барыс» выявлена коронавирусная инфекция, поэтому ближайшие две недели команда проведет в изоляции, сообщает в четверг Континентальная хоккейная лига.

«В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин», - говорится в заявлении лиги.
В результате изоляции «Барыс» пропустит шесть матчей, которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября – с «Северсталью», 22 сентября – с «Металлургом», 21 сентября – с «Куньлунем», 29 сентября – с «Витязем» и 1 октября – с «Сочи».

«Матчи отменяются и будут перенесены на более поздний срок. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовать с клубами», - отметили в КХЛ.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы не верят правительству, стране нужны экономические и политические реформы – Альтаев
Новости
Наземная граница с Кыргызстаном останется закрытой
Новости
Задержаны первый замакима Атырауской области и глава областного управления строительства
Новости
В Алматы проходит митинг за кредитную амнистию и против китайской экспансии
Новости
Акимат Алматы санкционировал митинг Демпартии 13 сентября
Новости
​В столице объявлен новый этап смягчения ограничительных мер