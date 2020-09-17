У 12 членов хоккейного клуба «Барыс» выявлен COVID-19

«В связи с первично положительными результатами тестов на коронавирусную инфекцию, выявленных у двенадцати членов команды и тренерского штаба, команда должна пройти двухнедельный карантин», - говорится в заявлении лиги.

В результате изоляции «Барыс» пропустит шесть матчей, которые должны были состояться 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября – с «Северсталью», 22 сентября – с «Металлургом», 21 сентября – с «Куньлунем», 29 сентября – с «Витязем» и 1 октября – с «Сочи».

«Матчи отменяются и будут перенесены на более поздний срок. О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовать с клубами», - отметили в КХЛ.