В Алматы открылась выставка, посвященная правам человека

Как сообщают организаторы, на выставке представлены работы девяти отечественных художников: Мурата Дильманова, Зои Фальковой, Романа Захарова, Елены и Виктора Воробьевых, Асель Кенжетаевой, Саида Атабекова, Евгения Танкова, Тамины Оспановой, Айгуль Нурбулатовой. Произведения представлены в разных техниках: видео, керамика, живопись, фотография и скульптура, и раскрывают тему прав человека в Казахстане.

«2019 год ознаменовался движением молодежи, получившим название «Оян, Казахстан». Одной из его первых уличных акций стало вывешивание баннера с надписью «От правды не убежишь» во время проведения марафона. Кроме уличных акций, активизировался феминистский дискурс. Появились художницы, глубоко и последовательно разрабатывающие эту тему. В лицемерном государстве художникам частенько приходится прибегать к эзопову языку – так и Роман Захаров, изучая корейский язык, ведет дневник, в котором зарисовывает не только предметы, иллюстрирующие те или иные иероглифы, но и события повседневности – аресты протестантов, эпизоды в тюрьме, сцены полицейского произвола и как мы переживали карантин», - отметила куратор выставки, известный искусствовед Валерия Ибраева.

Это уже четвертый по счету совместный проект Artmeken Gallery и Фонда Сорос-Казахстан.

«За последние несколько лет мы поддержали ряд художественных проектов, посвященных различным аспектам прав человека в Казахстане. Для нас очень важен отклик, который находят такие проекты: он показывает, насколько оказалась важна тема и как она волнует казахстанцев», -отмечает председатель правления Фонда Сорос-Казахстан Аида Айдаркулова.

По ее словам, «данная выставка пережила самую сильную трансформацию и оказалась одной из самых сложных в своем техническом воплощении в условиях очередной волны молодежных протестных настроений, ужесточения цензуры, мировой пандемии».

«Но она точно отразила все те события и переживания, свидетелями которых мы все с вами оказались в 2020 году», - считает Айдаркулова.

Выставка продлится до 21 октября. При этом организаторы сообщают, что посетить выставку могут максимум 7 человек одновременно, они должны быть в масках и соблюдать дистанцию в 2 метра.