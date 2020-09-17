Правоохранительные органы Алматы проверяют траты горздрава на борьбу с коронавирусом

Правоохранительные органы Алматы проверяют траты управления общественного здоровья города на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эту информацию на брифинге в четверг подтвердил руководитель управления Камалжан Надыров, передает «Казинформ» .

В ходе брифинга журналисты попросили его прокомментировать информацию о проверке расходования денег, выделенных на борьбу с коронавирусом. В частности, в Facebook сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютеры.

«Да, действительно проводятся мероприятия, связанные с контролем расходования бюджетных средств, направленных на борьбу с COVID-19. Что касается возбуждения уголовного дела, я эти моменты комментировать не могу. Правильно будет адресовать эти вопросы в соответствующие правоохранительные органы», - сказал Надыров.

По его словам, управление работает в штатном режиме, а «сотрудники правоохранительных органов делают свою работу по контролю и надзору за правильностью использования бюджетных средств».