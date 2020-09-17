Правоохранительные органы Алматы проверяют траты горздрава на борьбу с коронавирусом

Управление работает в штатном режиме, заверил Надыров
Правоохранительные органы Алматы проверяют траты управления общественного здоровья города на борьбу с коронавирусной инфекцией. Эту информацию на брифинге в четверг подтвердил руководитель управления Камалжан Надыров, передает «Казинформ».
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