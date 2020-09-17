Клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса начались в Казахстане

В клинических испытаниях, которые пройдут в РГП «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» Минздрава и ТОО «Сentre for Clinical Medicine and Resеarch», принимают участие добровольцы в возрасте от 18 до 50 лет. При этом в первой фазе исследования, определяющей безопасность вакцины, будут участвовать 44 человека, не переболевших коронавирусом и не имеющих антител. Во второй фазе, направленной на исследование иммуногенности, запланировано участие 200 добровольцев. Всего же поступило 688 заявок от желающих принять участие в клинических исследованиях.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что ведомство возлагает на отечественную вакцину «большие надежды».

«После прохождения этапов клинических исследований, если мы увидим стойкий эффект, который был виден на доклинических исследованиях, соответственно, данная вакцина также, пройдя все испытания, будет зарегистрирована в Казахстане, и в дальнейшем допущена на рынок», - говорил он.