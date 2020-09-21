Птичий грипп выявлен еще в трех областях Казахстана – МСХ

Почти 54 тыс. случаев птичьего гриппа выявлено в пяти областях Казахстана. Поэтому сейчас в эти регионы завозится вакцина, проводятся эпизоотические мероприятия и проводится зачистка территории, сообщила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева.

«На сегодняшний день зарегистрирован падеж в 47 населенных пунктах, 26 районах пяти областей Республики Казахстан. Общее количество падежа птиц на личных подворьях составило 12 926 голов, также зафиксирован случай падежа на птицефабрике в Северо-Казахстанской области – 41 тысяча голов», - сообщила Исаева.

По ее словам, факты падежа птиц зафиксированы в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской областях, а также в Карагандинской области, где еще проводятся лабораторные исследования.

Она напомнила, что с 4 августа комитетом ветеринарного контроля и надзора введены ограничения на ввоз продукции птицеводства и живой птицы из приграничных регионов Российской Федерации, а с 19 – запрет на вывоз и ряда районов и сел пяти областей Казахстана.

Ранее из республиканского запаса выделено 1,4 млн доз вакцин для вакцинации 4,7 млн поголовья птиц, на днях поступит еще 1 млн доз, что позволит привить 3,5 млн голов. С начала года комитет передал в регионы 3,4 млн доз вакцин против птичьего гриппа, что позволило ранее провакцинировать 11,8 млн голов в частных подворьях.

«На сегодняшний день из 46,7 млн голов птицы в частных подворьях находится 14,7 млн голов. Мы можем сказать, что эти меры позволяют охватить 100% поголовье домашней птицы на частных подворьях», - подчеркнула вице-министр.

Также она сообщила, что в регионах работают члены республиканского эпизоотического отряда, которые занимаются вопросами локализации и ликвидации очагов особо-опасных болезней.

«Все необходимые работы, которые связаны с уничтожением трупов павшей птицы, а также с вопросами дезинфекции помещений, в которых содержалась данная птица, будут проведены в максимально сжатые сроки. Это позволит не допустить распространение данного заболевания в другие регионы Казахстана», - пообещала Исаева.

Вместе с тем республиканский эпизоотический отряд является официальной организацией, которая будет осуществлять компенсационные выплаты гражданам за павшую птицу. Деньги будут выплачивать при наличии всех необходимым документов в течение трех дней, на эти цели имеется 390 млн тенге.

В свою очередь председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Тимур Султангазиев сообщил, что на данный момент случаев заражения среди граждан птичьим гриппом не зафиксировано.

«Очень редко встречаются заражения людей от зараженных птиц. Это происходит при прямом или косвенном контакте с инфицированной живой или мертвой птицей. Фактов передачи вируса от птицепродукции, мяса или яиц фактически нет. На сегодняшний день случаи заражения птичьего гриппа среди людей отсутствуют», - заверил он, отметив, что 400 человек, контактировавших с птицей, взяты под медицинской наблюдение.