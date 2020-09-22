В России начнут клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения России разрешило провести клинические испытания еще одной вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, сообщает РБК .

Это цельновирионная инактивированная вакцина, в таких используются либо ослабленные вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания, либо убитые, то есть инактивированные.

Клинические испытания будут проводиться в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске и начнутся в ближайшее время. В них примут участие более3 тыс. добровольцев. После вакцинации они будут изолированы в стационаре, в течение 16 дней за их состоянием будут наблюдать врачи. Завершить клинические исследования вакцины планируется в ноябре.

В середине августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава. Сейчас вакцина, которая получила название «Спутник V», проходит финальный этап испытаний. В сентябре началась вакцинация москвичей. Параллельно с этим проводятся клинические испытания другой вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Ее первая партия может появиться уже в ноябре. Всего, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России разрабатывают 26 вакцин от коронавирусной инфекции.