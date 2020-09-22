План по созданию системы защиты прав потребителей разработают в Казахстане до 1 ноября

С начала текущего года в комитет по защите прав потребителей поступило более 8 тыс. обращений с жалобами на качество товаров и услуг. Несмотря на то, что права 80% потребителей восстановлены, уровень неудовлетворенности остается на достаточно высоком уровне. Поэтому министерство торговли и интеграции до 1 ноября разработает план мероприятий для построения целостной системы защиты прав потребителей. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Аскар Мамин.

«Статистика показывает, что степень неудовлетворенности потребителей остается на стабильно высоком уровне. Вопросы, беспокоящие потребителей, в целом повторяются из года в год – это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских услуг, транспорта. В 2017 году в госорганы поступило 23 тыс. обращений, в 2018 году – более 21 тыс., а в 2019 году – почти 30 тыс. В текущем году только в комитет по защите прав потребителей уже поступило порядка 8 тыс. обращений, при этом целостная статистика сформируется в конце года», - сказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин отметил, что из 8 тыс. обращений уже восстановлены права 80% потребителей. И заявил, что отечественная система защиты прав потребителей должна учитывать передовой зарубежный опыт. Для этого необходимо уделять внимание таким областям, как продовольствие, медицинские услуги, ЖКХ, фармацевтические товары, а также туризм, и проводить политику, ориентированную на производство продукции гарантированного качества, добросовестную рекламу и маркетинг.

«Поручаю министерству торговли и интеграции совместно с заинтересованными госорганами и организациями разработать и внести до 1 ноября соответствующий план мероприятий для построения целостной системы защиты прав потребителей», - в этой связи поручил глава правительства.

По его мнению, до конца года также необходимо создать объединение общественных организаций в сфере защиты прав потребителей, проработать вопрос введения института омбудсмена по защите прав потребителей на базе неправительственных организаций, предусмотреть обязательное требование по проведению анализа регуляторного воздействия проектов нормативно-правовых актов на предмет защиты потребителей. Кроме того, включить в показатели эффективности госорганов, местных исполнительных органов и квазигосударственных организаций оценку уровня удовлетворенности и доверия со стороны потребителей.