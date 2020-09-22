Airbus представил три концепции самолетов с нулевым уровнем выбросов

Компания Airbus представила три визуальные концепции самолетов с нулевым уровнем выбросов, которые будут работать на водороде, сообщает Reuters . Это последняя попытка производителя самолетов привлечь внимание общественности к своим амбициям «нулевого выброса», поскольку европейские правительства настаивают на более чистых технологиях в своих планах восстановления после COVID-19.

Инициатива «ZEROe» включает в себя концепции двух самолетов обычного вида: турбовинтового реактивного двигателя, способного перевозить 120-200 человек на расстояние 2 000 морских миль (3700 км), и турбовинтового самолета, способного перевозить до 100 человек на расстояние 1 000 миль. В отличие от обычных самолетов, двигатели будут приспособлены для сжигания жидкого водорода, хранящегося в хвостовой части фюзеляжа. А третье предложение включает революционную конструкцию «смешанного крыла», аналогичную той, которая была представлена ​​в феврале.

Airbus работает над демонстратором, первые результаты которого ожидаются в 2021 году. Как отмечает технический директор Airbus Грация Виттадини, «демонстрационный образец позволит оценить наиболее многообещающую архитектуру».

«Мы считаем, что в конечном итоге это применимо ко всем продуктам Airbus», - отметила она.

Airbus поставил перед собой крайний срок – 2035 год, чтобы ввести в эксплуатацию коммерческий самолет без выбросов углерода. Для достижения цели необходимо будет выбрать технологии к 2025 году. Задачи включают поиск способов безопасного хранения летучего жидкого водорода во время полета при очень низких температурах. При этом Airbus отмечает, что водород будет безопасным. Большая часть используемого сегодня водорода извлекается из природного газа, который создает выбросы углерода, но в компании заявил, что водород, используемый в авиации, будет производиться из возобновляемых источников энергии и извлекаться из воды с помощью электролиза.