Реорганизован комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава

Постановлением правительства Республики Казахстан от 22 сентября комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения разделен на два комитета, сообщается на сайте премьер-министра.

«Реорганизовать в установленном законодательством Республики Казахстан порядке республиканское государственное учреждение «Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения Республики Казахстан» путем его разделения на республиканское государственное учреждение «Комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан» и республиканское государственное учреждение «Комитет медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан», - говорится в постановлении.

В этой связи будут реорганизованы и территориальные подразделения комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля будет уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) госуправления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы», а комитет медицинского и фармацевтического контроля – уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.