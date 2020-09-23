Ученые составили четыре сценария распространения коронавируса на пять лет

Ученые из Принстонского университета США составили четыре сценария развития пандемии COVID-19 на ближайшие пять лет, отмечая, что важнейшим фактором, сдерживающим распространение коронавирусной инфекции, станет формирование коллективного иммунитета, пишут «Известия» .

В своих работах, которые опубликованы в журнале Science, они старались учесть все известные факты о коронавирусе, в том числе степень повторной заражаемости, протекание болезни, последствия и т.д.

Первые два сценария – развитие ситуации без вакцинации. По самому оптимистичному из них, естественный иммунитет сохраняется дольше, что задерживает последующие вспышки инфекции.

Два других сценария учитывают вакцинацию, при этом прививка обеспечит только частичную защиту, но будет играть важную роль в динамике и контроле заражения. Благодаря вакцине снизятся вспышки COVID-19 и число тяжелых случаев болезни.

Важнейшим фактором, сдерживающим распространение инфекции, по мнению ученых, в будущем станет иммунитет, не будут играть решающей роли возраст и наличие хронических заболеваний. Но пока неизвестно, какими будут сила или продолжительность естественного иммунитета к COVID-19 или потенциальной вакцины. Сейчас важно выяснить, возможно ли повторное заражение и способен ли иммунный ответ человека остановить передачу инфекции другим. Ответы на эти вопросы позволят спрогнозировать и влиять на динамику будущих вспышек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились уже более 31,4 млн человек, скончались порядка 967,9 тыс. В десятке стран с наибольшим числом заболевших находятся США – 6,89 млн, Индия – 5,56 млн, Бразилия – 4,55 млн, Россия – 1,1 млн, Колумбия – 777,5 тыс., Перу – порядка 768,9 тыс., Мексика – порядка 700,6 тыс., Испания – 682,2 тыс., ЮАР – порядка 663,3 тыс. и Аргентина – порядка 652,2 тыс.