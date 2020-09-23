Церемония прошла тайно
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В Минске прошла инаугурация Лукашенко
Фото Валерий Мельников / РИА Новости

Во Дворце Независимости в Минске тайно прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко, сообщает Euroradio. Впервые она не анонсировалась.

По информации государственного информагентства БЕЛТА, на церемонию инаугурации пригласили несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

После принесения присяги председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь.

Второй месяц в Беларуси не утихают протесты после выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Жители выступают за новые выборы президента. Евросоюз и США не признают его легитимность.

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