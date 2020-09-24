Более 200 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси после инаугурации Лукашенко

23 сентября в разных городах Беларуси вновь прошли акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко, которая прошла тайно. Как сообщает «Радио Свободы» , задержания протестующих проходили в Минске, Бресте, Могилеве, Гомеле и других городах.

В Минске людей разгоняли из водометов, избивали при задержании, также силовики применяли слезоточивый газ.

По данным правозащитного центра «Весна», были задержаны более 200 человек в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Бресте, Боровлянах, Смиловичах, Столине, Борисове, Барановичах, Поставах и Молодечно.

Между тем США, Канада и Украины не признали легитимность Александра Лукашенко.

В Госдепартаменте Соединенных Штатов заявили, что не считают выборы 9 августа в Беларуси свободными и справедливыми, а Александра Лукашенко – законным президентом страны после того, как он был тайно инаугурирован.

«Объявленные результаты были ложными и не свидетельствовали о легитимности, - заявила пресс-секретарь Госдепа Морган Артагус. - Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером Беларуси. Путь вперед должен заключаться в национальном диалоге, который приведет к тому, что белорусский народ сможет пользоваться правом избирать лидеров на свободных и справедливых выборах под независимым наблюдением».

Канада осудила необъявленную инаугурацию Лукашенко после фальсификации выборов, подчеркнув, что ему не хватает легитимности демократически избранного лидера, а министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «с учетом хода избирательной кампании и последующих событий «инаугурация» Александра Лукашенко не означает признания его законным главой белорусского государства».

«Украина никогда не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ», - подчеркнул он.