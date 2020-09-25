Прием заявлений на выплату возмещения вкладчикам Tengri Bank начнется 30 сентября

Казахстанский фонд гарантирования депозитов определил АО «Евразийский банк» в качестве банка-агента, который за счет средств фонда будет выплачивать гарантийное возмещение вкладчикам лишенного лицензии АО «Tengri Bank», сообщается на сайте КФГД.

«За выплатой возмещения могут обратиться физические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие деньги на депозитах, текущих и карточных счетах в АО «Tengri Bank».

Прием заявлений на выплату гарантийного возмещения в отделениях банка-агента начнется с 30 сентября 2020 года», - говорится в сообщении.

При этом, чтобы минимизировать очереди, отделения «Евразийского банка» будут дополнительно обслуживать вкладчиков Tengri Bank в ближайшие выходные дни – 3 и 4 октября. КФГД рекомендует отслеживать загруженность отделений на сайте банка-агента перед их посещением.

Кроме этого, есть возможность подать заявление дистанционно и онлайн проверить сумму возмещения.

Выплата гарантийного возмещения через банк-агент будет осуществляться до 30 сентября 2021 года. Фонд может продлить срок действия договора с банком-агентом, а после завершения установленного срока выплат вкладчики АО «Tengri Bank» смогут подать заявление на выплату непосредственно в КФГД.

В фонде напомнили, что выплата возмещения производится в пределах максимальной суммы остатков с учетом вознаграждения по депозиту, начисленному на дату лишения банка лицензии: не более 15 млн тенге по сберегательным депозитам в национальной валюте; не более 10 млн тенге по иным депозитам в национальной валюте; не более эквивалента 5 млн тенге по депозитам в иностранной валюте (по курсу обмена валют, установленному на дату лишения АО «Tengri Bank» лицензии). При наличии у вкладчика Tengri Bank двух и более гарантируемых депозитов, различных по видам и валюте, банк-агент выплатит по ним совокупное гарантийное возмещение в сумме, не превышающей 15 млн тенге с учетом ограничения по гарантируемому остатку депозита в иностранной валюте не более 5 млн тенге.

Tengri Bank был лишен лицензии 18 сентября. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что банк систематически нарушал пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты, не выполнил требования по дополнительной капитализации. По данным АФН, ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля.

Tengri Bank – небольшой по размеру активов коммерческий банк. Его акционерами были индийский Punjab Bank и казахстанский предприниматель Тимур Куанышев - этим летом он вышел из состава владельцев банка. В последние несколько лет банк объявлял о планах объединения с другими небольшими фининститутами - Capital Bank и AsiaCredit Bank, но они не были реализованы.