Tengri Bank лишен лицензии

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка приняло решение о лишении АО «Tengri Bank» лицензии на проведение банковских и иных операций. Агентство нашло несколько оснований для этого, указывается в сообщении ведомства.

В частности, банк систематически нарушал пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты. Банк не выполнил требования по дополнительной капитализации.

По данным АФН, ухудшение финансового состояния банка связано с низким качеством ссудного портфеля. «Основная масса проблемных кредитов была выдана связанным с казахстанскими акционерами Банка лицам - в период с 2015 по 2017 годы, на долю которых приходится 58% ссудного портфеля Банка. Высокая доля невозвратных займов, которая составляет 83% от ссудного портфеля, привела к ухудшению качества активов финансового института», - говорится в сообщении агентства.

АФН также подтвердил, что с начала 2020 года в банке произошел массовый отток средств клиентов, который привел к невозможности обеспечения достаточного уровня ликвидности для бесперебойного функционирования. С марта 2020 года Tengri Bank не исполнял в полном объеме договорные обязательства по платежам и переводам денег.

По данным надзорного органа, доля активов и обязательств Tengri Bank в совокупных активах и обязательствах банковского сектора Казахстана составляет 0,3% и лишение банка лицензии «не несет рисков для банковской системы в целом».

При этом депозиты 99% вкладчиков - физических лиц - покрываются гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов в полном объеме.

Приказом председателя АФН назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии. Руководителем временной администрации назначена Оксана Огай, сотрудник агентства.

С 18 сентября прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Агентство обратится в суд с заявлением о принудительной ликвидации банка.

Tengri Bank - небольшой по размеру активов коммерческий банк. Его акционерами были индийский Punjab Bank и казахстанский предприниматель Тимур Куанышев - этим летом он вышел из состава владельцев банка. В последние несколько лет банк объявлял о планах объединения с другими небольшими фининститутами - Capital Bank и AsiaCredit Bank, но они не были реализованы.