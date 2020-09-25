В Алматы на два дня ограничат движение транспорта в районе Саяхата и Зеленого базара

В акимате Медеуского района сообщили, в связи с подготовкой городского хозяйства на тепловых сетях в квадрате этих улиц ТОО «АлТС» будет проводить повторные гидравлические испытания на магистральных и распределительных тепловых сетях ТМ-1 ЮК и ТМ-3.

«В период гидравлических испытаний принимаются все меры безопасности. Не исключены внештатные ситуации: выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия. В данном квадрате улиц будет ограничено движение автотранспорта. Горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется временно воздержаться от парковки автомобилей и нахождения в местах проведения гидравлических испытаний», - говорится в сообщении.

Так, с 17:00 25 сентября до 23:00 26 сентября движение будет ограничено на участках проспекта Райымбека от проспекта Назарбаева до улицы Жангельдина, улицы Пушкина от улицы Макатаева до проспекта Райымбека, улицы Уалиханова от улицы Макатаева до проспекта Райымбека, улицы Кунаева от улицы Макатаева до проспекта Райымбека. Сообщается, что в связи с этим изменены схемы маршрутов 203, 204, 207, 208, 220, 221, 222, 225, 228, 410. Весь общественный транспорт по проспекту Райымбека между проспектами Назарбаева и улицей Пушкина в восточном направлении будет пускаться через тоннельную часть развязки. Для пассажиров пригородных сообщений будут организованы конечные пункты на Райымбека – Назарбаева, Райымбека – Жангельдина, Пушкина – Макатаева, Гоголя – Назарбаева.

Вечером в пятницу в районе Саяхата в Алматы планируют свою акцию сторонники запрещенного казахстанским судом движения ДВК. Ранее они всегда предпринимали попытки собраться в центре, последняя акция в июне состоялась на пешеходной улице Жибек жолы.