В России зафиксирован максимальный за три месяца прирост новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 7 212 заболевших COVID-19 – это максимальный суточный прирост с 28 июня, пишет Meduza .

28 июня в России было выявлено 7 658 случаев коронавируса.

За последний сутки больше всего новых случаев выявили в Москве – 1560 человек, что на 510 человек больше, чем день назад. Также в лидерах по приросту Санкт-Петербург (+224 человека), Московская (+208), Ростовская (+187) и Нижегородская области (+168).

Умерли от коронавируса за сутки 108 человек, выздоровели 4 317 человек. Общее число выявленных случаев в России достигло 1 136 048, скончались за все время 20 056 человек, выздоровели 934 146 человек.

Напомним, что Казахстан и Россия договорились с 21 сентября возобновить авиасообщение между столицами. Первые рейсы Air Astana должна осуществить 26 сентября, «Аэрофлот» начнет летать с 27 сентября.