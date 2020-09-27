Пожарные локализовали возгорание на рынке «Масат» в Актау

Пожарные локализовали возгорание на актауском продовольственном рынке «Масат». Площадь пожара составила 750 кв. м., на ней располагалось 17 бутиков, 14 контейнеров и 60 прилавков под навесом, сообщает пресс-служба МЧC Казахстана.

Возгорание произошло 27 сентября в 7:55. Пожар был локализован в 9:16. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 68 сотрудников и 13 ед. техники Департамента по ЧС и Центра медицины катастроф Мангистауской области.

Причина пожара устанавливается.

Возгорание на территории рынка происходит уже во второй раз. Первый пожар случился в начале 2017 года, тогда сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились торговых площадей и понесли убытки. Они утверждали, что пожарные были не в силах остановить распространение огня - у них не было воды, в нерабочем состоянии оказались и гидранты. Впоследствии судебной пожарно-технической экспертизе не удалось установить воспламеняющий состав. В результате состав преступления не был найден и досудебное расследование было приостановлено.