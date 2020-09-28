Сменился замакима Костанайской области

Заместителем акима Костанайской области назначена Бахыт Есимова, сообщила пресс-служба акимата региона. Она сменила на этом посту Марата Жундубаева, который перешел на работу государственным инспектором администрации президента.

36-летняя Есимова - выпускница Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета и Калифорнийского университета. Стипендиатка госпрограммы "Болашак".

Работала в агентстве по делам госслужбы, начальном управления координации занятости и соцпрограмм Акмолинской области, была руководителем аппарата акима Акмолинской области, руководила управлением внутренней политики Астаны. В последние годы была госинспектором администрации президента.