Пост заняла Бахыт Есимова
  • 211
Сменился замакима Костанайской области
Фото пресс-службы акимата Костанайской области

Заместителем акима Костанайской области назначена Бахыт Есимова, сообщила пресс-служба акимата региона. Она сменила на этом посту Марата Жундубаева, который перешел на работу государственным инспектором администрации президента.

36-летняя Есимова - выпускница Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета и Калифорнийского университета. Стипендиатка госпрограммы "Болашак".

Работала в агентстве по делам госслужбы, начальном управления координации занятости и соцпрограмм Акмолинской области, была руководителем аппарата акима Акмолинской области, руководила управлением внутренней политики Астаны. В последние годы была госинспектором администрации президента.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
​В Бишкеке проходит митинг за сохранение суверенитета Кыргызстана
Новости
В столице начались задержания участников акции протеста
Новости
В районе Саяхата в Алматы наблюдается скопление силовиков
Новости
45 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за сутки
Новости
Падеж птицы зарегистрирован уже в семи регионах Казахстана
Новости
Восточный Казахстан лидирует по числу случаев коронавирусной пневмонии