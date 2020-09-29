В трети столичных школ не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, заявила главный санврач города

Из 91 общеобразовательной школы столицы в 31 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщила во вторник в ходе брифинга главный государственный врач города Жанна Пралиева. Она сообщила, что всего с начала введения ограничительных мер на физических и юридических лиц в столице наложено 550 штрафов на 122,5 млн тенге.

«Департаментом контроля качества безопасности товаров и услуг города Нур-Султан проводится мониторинг соблюдение на объектах образования карантинных мер. Всего в городе 91 общеобразовательная школа, в том числе 78 государственных, 12 частных и одна специализированная школа. Охвачены мониторингом все 100%. В ходе мониторинга выявлены нарушения в 31 школах. То есть в 34% выявлено несоблюдение требований по ношению масок самим директором и преподавательским составом школы, а также родителями учащихся. В одной школе директор привлечена к административной ответственности», - сообщила Пралиева.

По ее информации, с начала учебного года выявлено 6 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди школьников, из них только в одном случае ребенок посещал дежурный класс, остальные пять находились на дистанционном обучении.

«Все контактные были обследованы, у всех результаты отрицательные. 19 человек, 13 детей и 6 преподавателей, были обследованы. В школе проведена заключительная дезинфекция. Дети и учителя находились на домашнем карантине и уже приступили к занятиям», - проинформировала главный санврач.

В целом с начала введения ограничительных мероприятий в столице наложено 550 штрафов на общую сумму 122 млн 526 тыс. 428 тенге. Из них в отношении физических лиц – 246, субъектов предпринимательства – 304. Основными «злостными нарушителями» стали владельцы объектов общественного питания и увеселительных заведений.

«Мы неоднократно призывали и призываем население соблюдать элементарные требования по ношению масок, соблюдению социального дистанцирования, ограничить посещение возможных мест массового скопления людей. Однако, как мы все видим, данные требования игнорируются и не соблюдаются. Если население и в дальнейшем будет также относиться к указанным требованиям и рекомендациям, а также не предоставлять полную информацию о близких контактных лицах, это может привести к повторному росту регистрации случаев среди контактных и росту заболеваемости коронавирусной инфекции в целом по городу. И мы будем вынуждены повторно вводить строгие ограничительные и карантинные меры с приостановлением определенных видов деятельности», - предупредила Пралиева.