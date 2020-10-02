Общественный деятель Маргулан Боранбай водворен в ИВС, сообщил накануне его адвокат Ануар Байдаров в Facebook . Его подозревают в разжигании национальной вражды и пропаганде насильственного захвата власти.

«Маргулан Боранбай сегодня (1 октября – V) водворен в ИВС по постановлению старшего следователя по особо важным делам Журавлевой О. Основанием послужила квалификация его действий по ст. 174 ч. 2 (разжигание национальной вражды) и ... 179 ч. 2 УК (пропаганда насильственного захвата власти и насильственного изменения конституционного строя). Будучи связанным подпиской о неразглашении больше не могу сказать большего», - написал адвокат.

Он считает, что обвинение по статье 179 создано «искусственно с целью создания повода для заключения подзащитного под стражу» и назвал это «вопиющим нарушением закона».

«Буду настаивать на привлечении к уголовной ответственности эксперта, давшего заведомо ложное заключение и следователя за заведомо незаконное привлечение к ответственности. О заказном характере действий органов следствия говорит тот факт, что дело, возбужденное еще весной 2019 г., а затем приостановленное, было возобновлено сегодня и сегодня же Маргулан взят под стражу», - сообщил Байдаров.