Токаев поручил Мусину провести реформу системы управления цифровизацией

Мусин отчитался о работе министерства по повышению качества и доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности, трансформации государственной программы «Цифровой Казахстан», а также переводу государственных услуг в онлайн-формат, рассказал о подходах к созданию инновационной экосистемы, развитии аэрокосмической отрасли, о планах по подготовке профессиональных кадров IT-сферы для выработки конкурентоспособных экспортоориентированных продуктов.

Токаев в свою очередь указал на важность развития образовательных платформ, технического содействия дистанционному образовательному процессу, направлению мер государственной финансовой поддержки на развитие электронных учебников и цифровые образовательные ресурсы и поставил перед Багдатом Мусиным ряд задач по внедрению механизмов биометрии при использовании госуслуг, проведению реформы системы управления цифровизацией, усилению роли и ответственности холдинга «Зерде». Также президент поручил внедрить прозрачный механизм распределения радиочастот.