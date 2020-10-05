Также президент поручил усилить роль и ответственность холдинга «Зерде»
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Токаев поручил Мусину провести реформу системы управления цифровизацией
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, сообщает Акорда.

Мусин отчитался о работе министерства по повышению качества и доступности интернет-связи, в том числе в сельской местности, трансформации государственной программы «Цифровой Казахстан», а также переводу государственных услуг в онлайн-формат, рассказал о подходах к созданию инновационной экосистемы, развитии аэрокосмической отрасли, о планах по подготовке профессиональных кадров IT-сферы для выработки конкурентоспособных экспортоориентированных продуктов.

Токаев в свою очередь указал на важность развития образовательных платформ, технического содействия дистанционному образовательному процессу, направлению мер государственной финансовой поддержки на развитие электронных учебников и цифровые образовательные ресурсы и поставил перед Багдатом Мусиным ряд задач по внедрению механизмов биометрии при использовании госуслуг, проведению реформы системы управления цифровизацией, усилению роли и ответственности холдинга «Зерде». Также президент поручил внедрить прозрачный механизм распределения радиочастот.

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