Сегодня начали действовать новые правила прилета
400 казахстанцев поместили в карантинные стационары по прилету в Алматы и столицу
фото пресс-службы акимата Алматы

Тамара Вааль, Vласть

В первые часы новых правил прилета в Казахстан 400 пассажиров в столице и Алматы поместили в карантинные стационары, сообщил во вторник главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов.

«Ночью 6 октября текущего года аэропорт города Нур-Султан принял 4 авиарейса из Турции. Всего прибыло 478 пассажиров, из них 170 человек без справки ПЦР на COVID-19 помещены в карантинный стационар на двое суток для сдачи ПЦР-анализа», - сообщил Байгабулов.

Аэропорт города Алматы принял 8 авиарейсов из Турции, Южной Кореи и Беларуси. По информации главного санврача на транспорте, прибыло 797 пассажиров, из них 230 человек без справки ПЦР на COVID-19 помещены в карантинный стационар на двое суток для сдачи ПЦР-теста.

«Прибывшие иностранные граждане имели при себе справки на COVID-19, никто не был подвергнут депортации», - подчеркнул Байгабулов.

Он также отметил, что транзитные пассажиры, прибывшие без справок, помещаются на карантин в первом аэропорту прилета.

«Прибывшие авиапассажиры размещены для прохождения ПЦР-теста в карантинные стационары в городе Нур-Султан: отель Ramada Plaza Astana, а в Алматы: отели Renion hotel, Ambassador, Shera Park, «Премьер Алатау», - проинформировал главный санврач на транспорте.

Напомним, что с сегодняшнего дня все иностранцы, прибывающие в Казахстан, должны иметь справки об отрицательном тесте на коронавирус, в противном случае их не будут пускать в страну. А казахстанцы, прибывшие международными авиарейсами, в случае отсутствия справки об отрицательном тесте на коронавирус подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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