Казахскую академию транспорта и коммуникаций лишили лицензии

Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки министерства образования и науки Казахстана принял решение лишить Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева генеральной лицензии, сообщается на сайте МОН. Решение вступит в законную силу через 10 рабочих дней, и вуз будет обязан прекратить образовательную деятельность.

Как пояснили в министерстве, в течение года в академии проводились плановые и внеплановые проверки, в ходе которых были выявлены грубые нарушения законодательства в сфере образования. В частности, учебный процесс не был обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом, базами производственной практики, необходимой учебной, учебно-методической и научной литературой; по данным рейтинга НПП РК «Атамекен», почти 60% образовательных программ академии не соответствуют ожиданиям работодателей, что сказывается на трудоустройстве выпускников.

Кроме этого, ранее в МОН обратились иностранные студенты, которые произвели оплату, но фактически не обучались в вузе. Материалы были переданы в соответствующие правоохранительные органы.

По данным президента Ассоциации высших учебных заведений РК Рахмана Алшанова, в течение года жалобы на КазАТК не прекращались.

«Мы понимаем, что со стороны собственников академии, возможно, будет сопротивление. Вуз имеет право обжаловать решение комитета в судебном порядке. Мы должны реализовать задачи, поставленные президентом страны по закрытию вузов, не обеспечивающих качественное образование. В первую очередь, мы защищаем интересы и права студентов на получение качественных услуг», - заявила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гулзат Кобенова.

Она заверила, что «у студентов причин для беспокойства нет», так как при переводе в другие вузы за студентами сохранятся гранты, а стоимость обучения для остальных повышаться не будет. По словам Кобеновой, для перевода студентам не нужно дожидаться окончания семестра.

«Мы разрешили осуществление перевода уже сейчас. К тому же результаты их предыдущего обучения будут зачтены в вузе, куда они переведутся. Хочу отметить, что у нас уже был опыт, когда 35 тыс. студентов были переведены в другие вузы после закрытия регионального университета. По трудоустройству ППС тоже будет проведена работа», - подчеркнула глава комитета.

В Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева обучаются более 5 тыс. человек. Стоимость обучения в зависимости от образовательной программы в среднем составляет от 427 тыс. до 1,5 млн тенге.

В МОН отметили, что лицензии по восьми направлениям бакалавриата, шести направлениям магистратуры, четырем направлениям докторантуры академии действуют в других 30 вузах Алматы.

«Учитывая наличие имеющейся материально-технической инфраструктуры и вклад инвестиций на осуществление образовательного процесса возможно рассмотрение предложения о создании на базе КазАТК школы или колледжа. Они также могут объединиться с другими похожими по профилю вузами города», - заключила Кобенова.