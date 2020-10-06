Награду получили английский, немецкий и американский ученые
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Нобелевскую премию по физике присудили за исследование космоса
ФОТО AFP

Нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали английский физик Роджер Пенроуз, немецкий астрофизик Райнхард Генцель и американский астроном Андреа Гез, сообщает ТАСС.

По данным Нобелевского комитета, Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование черных дыр служит надежным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез – за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

Общая теория относительности предсказывает, что черные дыры действительно существуют. В 1965 году Роджер Пенроуз доказал это и детально описал их строение. А Андреа Гез и Райнхард Генцель придумали, как можно разглядеть сверхмассивный объект в центре нашей Галактики, который астрономы называют Стрелец А*. Он представляет собой черную дыру, которая тяжелее Солнца более чем в 4 млн раз, ее окружает облако из раскаленного газа. Объект невидим для оптических телескопов, о его существовании ученые узнали по очень «яркому» радиоизлучению, а затем подтвердили его существование, зафиксировав излучение и в других спектрах.

В прошлом году Нобелевскую премию по физике присудили канадскому и американскому физику Джеймсу Пиблзу и швейцарским астрофизику и астроному Мишелю Майору и Дидье Кело. Пиблз получил премию за теоретические открытия в физической космологии, а Майор и Кело – за открытия экзопланет на орбите солнцеподобной звезды.

Размер Нобелевской премии составляет 9 млн шведских крон (около $914,5 млн).

В этом году из-за пандемии декабрьская церемония вручения премий в Стокгольме с личным участием лауреатов проводиться не будет. Вместо нее пройдет телевизионная церемония, во время которой будут онлайн включения из разных стран.

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