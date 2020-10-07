Транзитный потенциал порта Курык может вырасти до 300 тыс. тонн в 2025 году – МИИР

Страны Евразийского экономического союза будут иметь равный доступ для судов к услугам портов на их территориях и взаимно признавать документы экипажей судов. Это позволит увеличить транзитный потенциал портов Актау и Курык к 2025 году до 250-300 тыс. тонн, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, представляя в среду в ходе пленарного заседания проект закона «О ратификации соглашения о судоходстве».

«Основные положения соглашения о судоходстве направлены на упрощение разрешительного порядка транзитного прохода судов по внутренним водным путям сторон. В частности, соглашением определен срок рассмотрения заявки на транзитный проход 10 дней, выдачу разрешения будут осуществлять уполномоченные органы», - сказал Камалиев.

Он также отметил, что из всех стран-участниц соглашения только Россия имеет внутренние водные пути, по которым возможно транзитное плавание судов. Соответственно, в настоящее время разрешение на транзитный проход выдается правительством Российской Федерации, и его получение занимает от 3 до 6 месяцев. Вице-министр объяснил, что сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов доставляются транзитом по Волгодонскому судоходному каналу.

«Поскольку только казахстанские компании будут иметь возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России, в настоящее время Прикаспийские страны, которые не являются членами ЕАЭС, проявляют заинтересованность в задействовании казахстанских перевозчиков для перевозки грузов из портов на Каспии до портов на Черном море. Повышается транзитный потенциал наших портов Актау, Курык по транскаспийскому международному транспортному маршруту. Соответственно, с учетом принятия соглашения возможно увеличение к 2025 году перевозок транзитом через водные пути России до 250-300 тыс. тонн груза в год», - объяснил Камалиев.

Таким образом, с принятием соглашения казахстанские перевозчики смогут осуществлять речные перевозки не только в пределах Иртышского бассейна, но и с выходом на реку Обь. Также, по его словам, прорабатывается вопрос возобновления двусторонних перевозок между портами Атырау и волжскими портами (Астрахань, Волгоград).

«К 2025 году прогнозируется довести объемы речных перевозок до 1,5 млн тонн», - сообщил вице-министр.