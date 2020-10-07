Во всех регионах материнская смертность выросла в несколько раз – Токаев

Во всех регионах материнская смертность выросла в несколько раз. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в среду в ходе совещания по подготовке в коронавирусной инфекции.

«Правительство не должно забывать о предоставлении других видов медицинской помощи. Здоровье матери и ребенка – один из главных приоритетов. К сожалению, во всех регионах материнская смертность выросла в несколько раз. За первые 8 месяцев прошлого года умерло 36 женщин, а за первые 8 месяцев этого года скончалась 131 женщина. Например, в Актюбинской области этот показатель увеличился примерно в 13 раз, в Кызылординской области – в 9 раз, в Шымкенте – в 7 раз. Почему этим людям не помогли? Какие меры принимаются? Это очень важные вопросы. Акимы должны ответить», - заявил президент.

Он поручил правительству вместе с регионами расследовать каждый из этих фактов и доложить о результатах.

«Наш долг – защищать мать и ребенка, оказывать онкологическую, кардиологическую, пульмонологическую и другие виды медицинской помощи. Акимы и правительство в целом не были освобождены от этой ответственности. Поручаю администрации арезидента взять этот вопрос под контроль», - сказал Токаев.