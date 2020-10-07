Названы лауреаты Нобелевской премии 2020 года по химии

Лауреатами Нобелевской премии 2020 года по химии за создание «генетических ножниц» стали американка Дженнифер Дудна и француженка Эммануэль Шарпантье, пишет РБК . Впервые в истории сразу две женщины получили Нобелевку по химии.

Премия присуждена за развитие метода редактирование генома. В Нобелевском комитете пояснили, что «генетические ножницы» позволяют ученым с чрезвычайно высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов за несколько недель, что раньше было очень трудоемким процессом или вовсе невозможным. Использование этого метода уже помогло вывести сельскохозяйственные культуры, устойчивые к вредителям и легко переносящие засуху, а в дальнейшем позволит разработать революционные методы лечения различных заболеваний, в том числе и рака.

В этом году размер Нобелевской премии составляет 10 млн шведских крон ($1,12 млн). Из-за пандемии декабрьская церемония вручения премий в Стокгольме с личным участием лауреатов проводиться не будет. Вместо нее пройдет телевизионная церемония, во время которой будут онлайн включения из разных стран.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали американский физик Джон Гуденоф, британский химик Стэнли Уиттинхэм и японский химик Акира Ёсино за разработку литий-ионных батарей.