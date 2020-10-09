Новое пособие для людей с ограниченными возможностями введут в Казахстане

С нового года в Казахстане планируется ввести новое пособие для людей с ограниченными возможностями и градацию размеров пособия для детей с инвалидностью, в зависимости от степени тяжести. Об этом в ходе международной научно-практической онлайн-конференци «Развитие инклюзии в Казахстане: теория и практика» в пятницу сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Ерлан Аукенов.

«Буквально на следующей неделе заходим в стены правительства с подтверждением бюджета. Через четыре недели ожидаем входа в мажилис нового проекта закона по улучшению жизни лиц с инвалидностью. А принять его планируется до конца года. Этот документ предусматривает практически 90 поправок, 80 нормативных актов в 62 закона», - сказал Аукенов.

Законопроектом, по его словам, предусматривается введение нового социального пособия всем инвалидам первой группы.

«Более чем 60 тыс. человек в Казахстане у нас сегодня не получают пособие по уходу в размере 24 тыс. тенге. Это инвалиды не с детства. Эту часть мы планируем закрыть. Дополнительно ввести новый вид пособия. Пересмотреть подходы к установлению инвалидности для детей от семи до 16 лет с учетом международной сертификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья», - объяснил вице-министр.

Он отметил, что в обществе часто возникаю вопросы, почему дети со сложными последствиями получают равное пособие с теми, у кого минимальные ограничения.

«Одно дело – лежачий ребенок, другое дело – тот, кто может себе позволить ходить в школу. Мы устраняем, делаем градацию в суммах. Увеличиваем сумму тем, кто особо нуждается в этом. Плюс классифицируем уже с 7 до 16 лет по группам инвалидности», - подчеркнул Аукенов.

В целом, по его словам, для изменения структуры и повышения выплат в бюджете планируется предусмотреть более 40 млрд тенге.