Также законом повышен возраст для молодежи
Токаев подписал поправки в законодательство о выходе женщин на пенсию в 61 год и соцобеспечении
Фото пресс-службы президента Казахстана

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения».

В реализацию послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года по социальному блоку внесены следующие поправки: увеличение продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет, последовательное доведение размера минимальной базовой пенсии до прожиточного минимума – 70%, размера максимальной базовой пенсии – до 120%, установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года, увеличение порога дохода для исчисления пенсионных выплат по возрасту с 46-кратного МРП до 55-кратного.

Основные же нормы закона закрепляют такие понятия, как индекс развития молодежи, временно неустроенная молодежь (молодежь категории NEET), специалист по работе с молодежью и молодежные трудовые отряды. Возраст молодежи увеличен с 29 до 35 лет, а местным исполнительным органам дано право разрабатывать и реализовывать программы по предоставлению льготного арендного жилья молодежи.

Ирина Гумыркина
Ирина Гумыркина

Выпускающий редактор Власти

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