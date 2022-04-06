111 млрд тенге на индексацию пенсий и пособий дополнительно заложили в бюджете 2022 года

В уточненном проекте республиканского бюджета на 2022 год правительство Казахстана предусматривает 111 млрд тенге на индексацию пенсий и пособий, что связано с повышением коридора инфляции. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

«Буквально вчера на заседании республиканской бюджетной комиссии правительством одобрено принципиально важное решение. В связи с изменением коридора инфляции 8-10 % размеры пенсий и пособий предусматривается дополнительно проиндексировать еще на 4 %, что в совокупности обеспечит рост всех социальных выплат на 9 %, а солидарной пенсии – на 11 % (в годовом выражении в общем – В.) по отношению к 2021 году», - сказал Тугжанов.

По его словам, увеличение коснется 4,2 млн получателей социальных выплат.

Вице-премьер также сообщил, что на эти цели в проекте уточненного бюджета предусмотрено 111 млрд тенге.