111 млрд тенге на индексацию пенсий и пособий дополнительно заложили в бюджете 2022 года

Индексация связана с изменением коридора инфляции
Тамара Вааль, Власть
В уточненном проекте республиканского бюджета на 2022 год правительство Казахстана предусматривает 111 млрд тенге на индексацию пенсий и пособий, что связано с повышением коридора инфляции. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса сообщил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.
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