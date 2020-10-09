Главы государств Центральной Азии призвали Кыргызстан восстановить стабильность в стране

Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана сделали совместное заявление по поводу событий в Кыргызской Республике. В нем они призвали страну к восстановлению стабильности.

«Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность. Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Акорды.

Лидеры стран выразили надежду, «что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства». Они подчеркнули, что благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии.

«Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию», - отмечается в заявлении.