Концепцию Социального кодекса разработают во втором квартале 2021 года

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана приступает к разработке Социального кодекса, который объединит в себе большинство законов из этой сферы. Об этом в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заявил глава ведомства Биржан Нурымбетов.

«Во втором квартале следующего года мы должны разработать всю концепцию Социального кодекса. Сегодня у нас стране социальные вопросы регулируются 17 законами и более 100 нормативно-правовыми актами. Конечно же, консолидация и объединение всех вопросов, которые регулируют социальные отношения, в один кодекс было бы удобно как для населения, так и для исполнителей», - сказал Нурымбетов.

В рамках разработки нового кодекса планируется решить такие системные вопросы, как единый минимальный социальный стандарт.

«На сегодня для назначения социальной выплаты или оказания социальных услуг применяются различные показатели – это как МРП, прожиточный минимум или МЗП и другие. Поэтому есть смысл определить единый стандарт», - подчеркнул глава Минтруда и соцзащиты населения.

Кроме того, уточнил он, при наступлении конкретного социального случая предусмотрено несколько видов пособий или выплат, которые регулируются несколькими законами. Это также планируется объединить в новом кодексе.

«Сами выплаты или объемы социальной помощи и услуг, в том числе структуру этих социальных стандартов и их обоснования, наверно, мы тоже должны пересмотреть. Это будет очень большая, объемная работа», - заключил Нурымбетов.

Разработать Социальный кодекс поручал глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу 1 сентября этого года.