Жапарова избрали и.о. премьера Кыргызстана

Депутаты кыргызского парламента выбрали экс-депутата Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана. Оппозиционные депутаты, в основном, проигнорировали это заседание, передает Kloop.kg.
На заседании, которое смогло состояться только на шестой день политического кризиса в Кыргызстане, присутствовало меньше половины депутатов, однако, благодаря доверенностям от отсутствующих, был достигнут кворум.
Жапаров был не единственным освобождённым в ночь на 6 октября. Кроме него в ту же ночь протестующие выпустили экс-президента Алмазбека Атамбаева, который стал одним из участников оппозиционного митинга.
В субботу Атамбаев, его сыновья, а такэе Фарид Ниязов, один из ближайших соратников Атамбаева, и Курсан Асанов, бывший замминистра внутренних дел, объявивший себя комендантом Бишкека на дни политического кризиса, были задержаны. Их всех обвиняют в организации беспорядков.
Жапаров в ходе заседания заявил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку. И.о. президента должен стать спикер парламента, однако сейчас эту позицию никто не занимает. В этом случае исполнять обязанности главы государства до выборов будет премьер-министр.
В Бишкеке с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайного положения, в город введены войска.