Жапарова избрали и.о. премьера Кыргызстана

На заседании, которое смогло состояться только на шестой день политического кризиса в Кыргызстане, присутствовало меньше половины депутатов, однако, благодаря доверенностям от отсутствующих, был достигнут кворум.

Жапаров был выпущен из колонии в ночь на 6 октября — он отбывал срок за беспорядки во время митингов за национализацию месторождения «Кумтор» в 2013 году. Выпуск Жапарова из колонии произошёл в ночь протестов в Бишкеке — сторонники оппозиционных партий были недовольны нарушениями на состоявшихся накануне парламентских выборах.

И хотя сначала освобождение Жапарова казалось частью того, что некоторые журналисты уже успели окрестить третьей кыргызской революцией, экс-депутат вскоре пошёл в прямую конфронтацию с остальными лидерами оппозиции. Кульминацией этого стало нападение сторонников Жапарова на объединенный митинг оппозиции и гражданского общества, который прошёл в Бишкеке 9 октября.

Жапаров был не единственным освобождённым в ночь на 6 октября. Кроме него в ту же ночь протестующие выпустили экс-президента Алмазбека Атамбаева, который стал одним из участников оппозиционного митинга.

В субботу Атамбаев, его сыновья, а такэе Фарид Ниязов, один из ближайших соратников Атамбаева, и Курсан Асанов, бывший замминистра внутренних дел, объявивший себя комендантом Бишкека на дни политического кризиса, были задержаны. Их всех обвиняют в организации беспорядков.

Жапаров в ходе заседания заявил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку. И.о. президента должен стать спикер парламента, однако сейчас эту позицию никто не занимает. В этом случае исполнять обязанности главы государства до выборов будет премьер-министр.

В Бишкеке с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайного положения, в город введены войска.