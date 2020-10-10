Бывший президент Атамбаев и его соратники вновь арестованы
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Жапарова избрали и.о. премьера Кыргызстана
Фото Айдай Токоева, Kloop.kg

Депутаты кыргызского парламента выбрали экс-депутата Садыра Жапарова исполняющим обязанности премьер-министра Кыргызстана. Оппозиционные депутаты, в основном, проигнорировали это заседание, передает Kloop.kg.

На заседании, которое смогло состояться только на шестой день политического кризиса в Кыргызстане, присутствовало меньше половины депутатов, однако, благодаря доверенностям от отсутствующих, был достигнут кворум.

Жапаров был не единственным освобождённым в ночь на 6 октября. Кроме него в ту же ночь протестующие выпустили экс-президента Алмазбека Атамбаева, который стал одним из участников оппозиционного митинга.

В субботу Атамбаев, его сыновья, а такэе Фарид Ниязов, один из ближайших соратников Атамбаева, и Курсан Асанов, бывший замминистра внутренних дел, объявивший себя комендантом Бишкека на дни политического кризиса, были задержаны. Их всех обвиняют в организации беспорядков.

Жапаров в ходе заседания заявил, что Сооронбай Жээнбеков уйдет в отставку. И.о. президента должен стать спикер парламента, однако сейчас эту позицию никто не занимает. В этом случае исполнять обязанности главы государства до выборов будет премьер-министр.

В Бишкеке с сегодняшнего дня действует режим чрезвычайного положения, в город введены войска.

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