Третья революция в Кыргызстане. Главное

После многочисленных фальсификаций на парламентских выборах в Кыргызстане, жители Бишкека собрались на центральной площади, выступая против итогов голосования и усиления позиций двух элитных групп. Мирная демонстрация вскоре обернулась столкновениями с милицией, за которыми последовали захват правительственных зданий, отставки чиновников разных уровней и попытка оппозиционных партий учредить собственный порядок в стране. Vласть рассказывает о событиях последних двух дней и причинах, которые к ним привели.

В минувшее воскресенье в Кыргызстане прошли парламентские выборы. В них принимали участие 16 партий, однако фаворитами гонки местные СМИ называли партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Ата-Мекен». По данным Kloop.kg, после ручного подсчёта 70% бюллетеней большинство голосов набрала провластная партия «Биримдик» (26,38%) и партия «Мекеним Кыргызстан» (24,94%), связанная с семьёй Матраимовых − бывших и действующих высокопоставленных госслужащих. Избирательный порог также преодолели «Кыргызстан» (9,1%) и «Бутун Кыргызстан» (7,73%).

Днем 5 октября на площади Ала-Тоо в Бишкеке начался митинг за отмену итогов выборов в Жогорку Кенеш. На него, как писала Медиазона.Центральная Азия, вышли сторонники оппозиционных партий, набравших наименьшее количество голосов — «Cоциал-Демократы», «Реформа», «Чон Казат», «Ордо», «Ыйман Нуру» и «Мекен Ынтымагы». Также к митингу собирались присоединиться партии «Республика» и «Ата-Мекен». Оппозиционные партии не признали итоги выборов из-за «подкупа голосов, массовых подвозов избирателей и применении админресурса».

Как сообщили в фонде «Общее дело», посетившем в день выборов 252 избирательных участка, на 27 из них ситуация была очень напряжённой. На 18 участках наблюдатели зафиксировали незаконную агитацию, на 9 − длинные очереди, на 7 – подвоз избирателей, на 3 − применение адмресурса. На 2 не работали урны для голосования и оказывалось давление на избирателей, а также производился их подкуп. Оправданность возмущений протестующих также подкрепил руководитель миссии БДИПЧ ОБСЕ Томас Бозеруп. Его организация выразила озабоченность проведением избирательной кампании, работой Центральной избирательной комиссии и фактами подкупа избирателей.

Несмотря на многочисленные нарушения, лидирующие партии признают предварительные итоги выборов. Организаторы же протестов уверенно выступают против них, но не только из-за нарушений. Победу партии «Биримдик» они оспаривают потому, что она усиливает позиции нынешнего президента страны Сооронбая Жээнбекова. Формально партия не связана с ним, но её главным лицом считается брат главы государства и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Его родство с президентом и прежняя должность позволили задействовать административный ресурс в пользу «Биримдик» ещё до начала выборов.

Тогда как победа «Мекеним Кыргызстан» возмущает протестующих тем, что партия контролируется семьёй Матраимовых, участниками громких коррупционных скандалов. Согласно совместному расследованию центра OCCRP и изданий Kloop.kg и Радио Азаттык (Кыргызстан), будучи заместителем председателя таможни, Райымбек Матраимов позволял одной китайской компании перевозить незадекларированные товары через Кыргызстан, зарабатывая на этом сотни миллионов долларов. За 2011-2017 годы семья Матраимовых вывела из страны около $700 млн. Оппозиционные партии и граждане Кыргызстана опасаются, что в случае победы брат Раймыбека – Искендер, депутат парламента последнего созыва и одна из ключевых фигур «Мекеним Кыргызстан», сделает всё для остановки расследования этих коррупционных схем.

В понедельник днём, выступая на митинге, кандидат от «Ата Мекена» Рыскелди Момбеков потребовал от ЦИК признать результаты выборов недействительными. «Иначе мы их [ЦИК] распустим. Мы добьемся ухода власти. Наши требования не закончатся, мы поставим власть на колени. Уважаемый президент, вы обещали, что проведете честные выборы. Но вы не сдержали свое слово. Вы привели три партии: воров и бандитов», — цитирует политика Медиазона.Центральная Азия. Сразу после этого Момбеков заявил, что протесты будут набирать обороты – к собравшимся в Бишкеке намеревались присоединиться жители городов Токмок, Кант, села Кегети в Чуйской области и других регионов страны. Следом 12 партий подписали меморандум за отмену результатов выборов и проведение новых.

Несмотря на внушительность вчерашнего протеста, президент Сооронбай Жээнбеков решил признать выборы в Жогорку Кенеш состоявшимися. За этим последовало сообщение МВД, призывающее участников митинга разойтись, поскольку их безопасности "угрожают нетрезвые лица и провокаторы". Проигнорировав требования ведомства, часть митингующих направилась в сторону Белого дома. Другую же часть начали сдерживать прибывающие на площадь спецназовцы, используя против них водомёты, оружие с резиновыми пулями, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие стали отбиваться камнями и брусчаткой. Вскоре к месту протестов прибыли медики, чтобы помочь раненным гражданам и сотрудникам правоохранительных органов. Уже утром станет известно, что в больницы Бишкека поступило 590 пострадавших, 150 из которых госпитализированы с различными травмами, а 1 человек – скончался.

В три часа ночи, после 7-часовых столкновений с милицией, сторонникам оппозиции удалось захватить здание кыргызского парламента. Затем протестующие отправились к зданию ГКНБ, в следственном изоляторе которого находился обвиненный в коррупции экс-президент Алмазбек Атамбаев. После недолгих переговоров с сотрудниками спецслужб, митингующие вызволили Атамбаева из здания ГКНБ. Вместе с ним был освобождён Садыр Жапаров - бывший депутат, которого три года назад приговорили к 11 годам лишения свободы за митинг в Караколе 2013 года, а также бывший премьер Кыргызстана Сапар Исаков, осуждённый в июне 2020 года за хищения во время ремонта исторического музея и реконструкции ипподрома в Чолпон-Ате.

Параллельно протестующим удалось взять под контроль общественный телеканал КТРК. Ранним утром группа демонстрантов обратилась к остающимся на площади людям с просьбой не допустить мародёрство и беспорядки. В 5 утра один из лидеров протестов, депутат Жанар Акаев, который прошлым вечером был ранен, заявил о том, что митингующие намерены создать коалиционное правительство и назначить коменданта в городе. Несмотря на призывы оппозиции, одна из групп демонстрантов разгромила кабинеты Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека, а также подожгла несколько этажей Белого дома. После этого лидеры оппозиции решили создать Совет безопасности, но его заседание провели за закрытыми для прессы дверями.

В 9 утра 6 октября с заявлением выступил пресс-секретарь Жээнбекова, заявив о том, что глава государства контролирует ситуацию и рекомендует ЦИК тщательно изучить факты нарушения, и, в случае необходимости, аннулировать итоги выборов в Жогорку Кенеш. Сам президент в это время собирался на встречу с представителями 16 партий, которая изначально должна была состояться в 11 утра. Митингующие тем временем успели занять здание мэрии Бишкека, после чего руководители трёх областей − Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской – подали в отставку. Немногим позже о своём уходе заявят главы всех остальных регионов, включая мэра Бишкека Азиза Суракматова. Исключением станет только полпред Джалал-Абадской области, которого поддержали участники демонстрации против итогов выборов.

В 11 утра появилось видеообращение Жээнбекова к нации. Он призвал народ к спокойствию, а оппонентов – к возвращению в правовое поле. Протестующие ответили на это захватом здания генеральной прокуратуры, а следом две оппозиционные партии заявили о том, что поручили своим представителям исполнять обязанности главы ведомства. Вскоре оппоненты действующей власти начали занимать и другие государственные посты. Главой Ошской области запланировал стать член партии «Ата-Мекен», временным мэром Бишкека представители оппозиции назначили члена партии «Республика», а координатором Минздрава объявил себя член партии «Чон Казат». Одновременно с этим более 10 оппозиционных партий заявили о создании координационного совета, который должен вернуть ситуацию в стране в правовое поле.

В обед вторника Центризбирком Кыргызстана признал итоги парламентских выборов недействительными. Сразу после этого депутаты Жогорку Кенеша заявили о созыве экстренного заседания в 16 часов. Группы митингующих, находившиеся в то время на площади Ала-Тоо, решили направиться к отелю «Достук» − месту проведения встречи парламента. Однако на заседание пришло всего около 10 из 120 депутатов, что не позволяет достичь кворума и делает возможным отмену съезда.

Именно парламент мог легитимизировать отставку правительства и начать процедуру импичмента Жээнбекову, который о готовности уйти в отставку самостоятельно, за минувшие сутки ничего не сказал. В течение всего вторника гражданские активисты, политики и бизнес призывали поскорее вернуть ситуацию в стране в правовое поле, опасаясь хаоса, который может воцариться на улицах городов.

Пока никакого способа вернуть ситуацию в легитимное русло оппозиция не нашла, а действующая власть, судя по всему, от процесса отстранилась.