Жээнбеков ввел в Бишкеке чрезвычайное положение

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке, передает Kloop . Режим ЧП вводится «в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков».

Это делается «исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности, а также в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка на территории города Бишкек», говорится в документе.

Режим ЧП вводится с 9 по 21 октября и будет действовать ежедневно с 20:00 до 08:00.

Комендантом Бишкека назначен Алмазбек Орозалиев, он уже был комендантом города, когда вводился ЧП из-за пандемии коронавируса.

Комендатура должна будет определить чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории Бишкек.