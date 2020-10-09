Жээнбеков отправил в отставку правительство Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков освободил от исполнения обязанностей премьер-министра Кубатбека Боронова. Основанием для отставки стало заявление самого Боронова, а указ вступил в силу с момента подписания, сообщает Kloop .

Вместе с Бороновым в отставку уходит и все правительство, однако чиновники будут исполнять свои обязанности, пока парламент не одобрит новый состав кабмина. Выдвигать кандидатов на должность главы правительства должна коалиция парламентского большинства. При этом нардепы не могут собраться уже несколько дней.

Сейчас на пост премьер-министра фактически претендуют два человека — Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов.

Часть депутатов 6 октября в отеле «Достук» выбрала Жапарова премьер-министром. На том же заседании часть депутатов избрала новым спикер Мыктыбека Абдылдаева. Позже он пояснил, что Жапаров ещё не утвержден парламентом на должность главы правительства, а выдвинут «коалицией парламентского большинства» на заседании. На том заседании присутствовали более 30 депутатов, но для кворума другие нардепы якобы передали доверенности своим коллегам, чтобы те проголосовали за кандидатуру Жапарова. Неизвестно, сколько депутатов передали доверенности и кому именно. Юристы считают, что депутаты нарушили нормы Конституции при избрании Жапарова.

Омурбека Бабанова выдвинули на пост премьер-министра в пятницу, 9 октября, партии «Республика», «Реформа», «Ата Мекен» и «Бир Бол». Они объявили о создании политического блока «Акыркы Умут».