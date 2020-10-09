Жээнбеков отправил в отставку правительство Кыргызстана

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков освободил от исполнения обязанностей премьер-министра Кубатбека Боронова. Основанием для отставки стало заявление самого Боронова, а указ вступил в силу с момента подписания, сообщает Kloop.
Вместе с Бороновым в отставку уходит и все правительство, однако чиновники будут исполнять свои обязанности, пока парламент не одобрит новый состав кабмина. Выдвигать кандидатов на должность главы правительства должна коалиция парламентского большинства. При этом нардепы не могут собраться уже несколько дней.
Сейчас на пост премьер-министра фактически претендуют два человека — Садыр Жапаров и Омурбек Бабанов.
Омурбека Бабанова выдвинули на пост премьер-министра в пятницу, 9 октября, партии «Республика», «Реформа», «Ата Мекен» и «Бир Бол». Они объявили о создании политического блока «Акыркы Умут».