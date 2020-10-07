Кыргызстан ищет выход из кризиса. Онлайн

В госуправлении пока сохраняется хаос, Бишкек защищают дружинники
В Кыргызстане политики пытаются найти выход из ситуации после фактически произошедшей в ночь на вторник революции. Президент Сооронбай Жээнбеков говорит о контроле над ситуацией, но никаких рычагов управления у него нет. В среду в стране должно появиться коалиционное правительство - попытку его создать доверили политику Садыру Жапарову, но сама процедура его утверждения в должности премьера оставляет множество вопросов.
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