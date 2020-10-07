В госуправлении пока сохраняется хаос, Бишкек защищают дружинники
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Кыргызстан ищет выход из кризиса. Онлайн
Фото Kloop.kg

В Кыргызстане политики пытаются найти выход из ситуации после фактически произошедшей в ночь на вторник революции. Президент Сооронбай Жээнбеков говорит о контроле над ситуацией, но никаких рычагов управления у него нет. В среду в стране должно появиться коалиционное правительство - попытку его создать доверили политику Садыру Жапарову, но сама процедура его утверждения в должности премьера оставляет множество вопросов.

По-прежнему неясно, где находится президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Накануне утром было распростанено его видеообращение, а вечером кыргызская служба BBC опубликовала интервью с ним. На публике Жээнбеков не появлялся, нет информации о его возможных контактах с оппозицией.

За два дня общее количество пострадавших составило 768 человек. Из них на стационарном лечении - 218 человек, в реанимации 7 пациентов. Один человек скончался. 550 человек отправлены на амбулаторное лечение, пишет Kaktus со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Поздно вечером во вторник избранный за несколько часов до этого спикером парламента Мыктыбек Абдылдаев заявил, что Жогорку кенеш пока не утвердил политика Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Для этого Жапаров должен представить свою программу и состав кабмина и утверждение его кандидатуры пройдет только после этого.

Легитимность вчерашнего голосования оставляет вопросы: в зале отеля "Достук", где проходило заседание, фактически находилось не более 35 депутатов из 120. Для того, чтобы принимать решения, парламенту нужен был кворум в 61 парламентария. Его, якобы, обеспечили за счет доверенностей, которые получили присутствовавшие депутаты от своих коллег. Но данных о числе голосов, отданных на заседании за отставку прежнего спикера и премьера и утверждение кандидатур новых - никто так и не представил.

Всю минувшую ночь Бишкек патрулировали дружинники. Люди с белыми и красными повязками на рукавах, как отмечает Kloop, неоднократно противостояли группам агрессивных людей, которые сначала направлялись к резиденции президента Сооронбая Жээнбекова, а затем пытались нападать на магазины и кафе в городе.

"Среди дружинников есть и уже знакомые нам волонтеры — те же, что спасали пациентов во время пандемии, те же, что спасали раненных в день протеста и захвата Белого дома", - пишет издание.

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