Кыргызстан ищет выход из кризиса. Онлайн

Поздно вечером во вторник избранный за несколько часов до этого спикером парламента Мыктыбек Абдылдаев заявил, что Жогорку кенеш пока не утвердил политика Садыра Жапарова в должности премьер-министра. Для этого Жапаров должен представить свою программу и состав кабмина и утверждение его кандидатуры пройдет только после этого.

Легитимность вчерашнего голосования оставляет вопросы: в зале отеля "Достук", где проходило заседание, фактически находилось не более 35 депутатов из 120. Для того, чтобы принимать решения, парламенту нужен был кворум в 61 парламентария. Его, якобы, обеспечили за счет доверенностей, которые получили присутствовавшие депутаты от своих коллег. Но данных о числе голосов, отданных на заседании за отставку прежнего спикера и премьера и утверждение кандидатур новых - никто так и не представил.