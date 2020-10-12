Осужденный за аудиозаписи в соцсети Шухрат Кибиров заявил об угрозах и издевательствах

Осужденный за аудиозаписи в соцсети алматинец Шухрат Кибиров, которого в 2017 году приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, написал жалобу, в которой заявил об угрозах и издевательствах. Кроме того, его переводят в другую колонию, на север страны, подальше от дома, сообщает Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ).

«Прошу вас винить в моей смерти сотрудников администрации учреждения ЛА-155/14 (пос.Заречный Алматинской области – V) и кураторов КНБ Алматинской области, так как жить в заключении постоянного страха от угроз и издевательств правоохранительных органов у меня нет сил», - говорится в жалобе, которую цитирует КМБПЧ.

Правозащитники, ссылаясь на жалобу Кибирова, сообщают, что «в мае 2019 года оперуполномоченный Елдос Турысбекович, как сообщает Кибиров, выписал ему акт о нарушении режима содержания».

«Это произошло за день до того, как заключенного должны были перевести на облегченные условия содержания, но вместо этого перевели с 1-ой положительной степени на 1-ую отрицательную», - подчеркивают в КМБПЧ.

После того, как Кибиров решил жаловаться в прокуратуру, его посетил «куратор» из КНБ, «пригрозивший, чтобы без ведома «конторы», его посадившей, он не вздумал подавать ходатайства на облегчение условий содержания».

«Через непродолжительный срок, как далее пишет Кибиров, опера колонии и сотрудники КНБ стали угрожать, что перевезут его в другой лагерь, подальше от дома или поместят на строгие условия содержания. В начале августа Шухрат Кибиров получил еще одно замечание за «внешний вид», поскольку вышел без нагрудного знака. И 17 августа последовал новый акт о нарушении режима, все от того же Елдоса Турысбековича (фамилия неизвестна). Теперь ему вменили в вину короткий отдых в другом отряде, поскольку Кибиров участвовал в ремонте секций и на крыше, как указывает, «за счет осужденных». Однако вместо поощрения за приложение физических сил и финансовых вложений его окончательно лишили всяческих надежд на условно-досрочное освобождение, поскольку треть своего незаслуженного срока он уже отбыл», - сообщает КМБПЧ.

«Так жить в этом страхе устаешь и в голову приходят всякие отчаянные действия. Я осознаю, что это система, которая идет против закона РК, которая осталась еще с советских времен, и я против этого не смогу возможно ни что сделать…» - говорится в жалобе Кибирова.

В ней он также просит в своей «смерти винить сотрудников оперотдела Елдоса Турысбековича, Курмангалиевича и сотрудников КНБ Алматинской области Олжаса Бекетовича и Адилета Маратовича».

В КМБПЧ также сообщили, что о ситуации с Шухратом Кибировым были уведомлены профильные правозащитные органы ООН.

«Кроме того, его дело остается на контроле Комиссии США по международной религиозной свободе, уже отмечавшей дело Кибирова как пример произвольного преследования верующих», - добавили в правозащитной организации.

32-летний алматинец Шухрат Кибиров был арестован сотрудниками городского департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) в апреле 2017 года. Его обвинили в преступлениях, предусмотренных статьей 174 («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни») и пунктом 2 статьи 256 («Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций») Уголовного кодекса. Поводом к аресту и выдвижению обвинений послужили нашиды (мусульманские песнопения, исполняются соло мужским вокалом или в хоре без сопровождения музыкальных инструментов – V), опубликованные на странице пользователя аккаунта «Алим Ахметов». После ареста Кибиров почти месяц не мог увидеть своего адвоката, что, по словам юристов и правозащитников, является грубым нарушением конституционного права на защиту. В ходе суда Кибиров свою вину отрицал. Один из свидетелей заявлял о давлении со стороны следователей, которые, по его словам, «заставили подписать и написать, что Кибиров Шухрат является «Алим Ахметов» (страница во «Вконтакте», в которой были загружены нашиды – V). И еще что-то против Кибирова Шухрата».

В итоге в Алмалинском районном суде судья Кайсина вынесла приговор: признать Шухрата Кибирова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 164 часть 1, 233-1 часть 2 УК РК (от 16 июля 1997 года) и назначить ему наказание по статье 164 часть 1 – 2 года лишения свободы, по статье 233-1 часть 2 – 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. На основании статьи 58 часть 3 УК РК по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим Кибирову было назначено окончательно 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.