Им стал Канатбек Исаев
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Избран спикер парламента Кыргызстана
Фото Kloop.kg

Жогорку кенеш Кыргызстана на заседании во вторник избрал спикером Канатбека Исаева от партии "Кыргызстан", передает Kloop.kg.

За Канатбека Исаева проголосовали 78 человек, против — 2 депутата.

«Благодарю тех, кто выдвинул и поддержал меня. Хоть меня избрали и не на долгий срок, но сейчас ситуация в стране требует вмешательства. Мы успеем внести изменения в законы. Обещаю, что буду справедливо и беспристрастно работать, не деля депутатов на фракции», - сказал он после голосования.

Согласно Конституции Кыргызстана, в случае отставки президента его обязанности исполняет спикер парламента, а в случае, если его нет или он не может выполнять эту функцию - премьер-министр.

Кыргызстан переживает политический кризис после парламентских выборов 4 октября, которые вызвали волну протестов, привели к захвату административных зданий, отставке правительства. Президент страны Сооронбай Жээнбеков выражал готовность уйти в отставку после возвращения ситуации в республике в правовое русло.

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