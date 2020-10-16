Большинство казахстанцев отказываются от посмертного донорства

За два дня действия новой онлайн-услуги по согласию или отказу от посмертного донорства значительная часть казахстанцев написали отказы. Об этом в пятницу в ходе правительственного часа в сенате сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«За все время действия Кодекса о здоровье народа было оставлено 300 отказов и 6 согласий на бумаге. Минздрав дает такие данные. Только позавчера внедрили эту услугу (онлайн – V), уже подано около 500 заявок: 60 согласий и 400 отказов», - сказал Мусин.

Он отметил, что министерство автоматизировало требования Кодекса о здоровье народа, чтобы человек мог подать заявку, не выходя из дома.

«Мы дали людям законодательную возможность в нормальном цифровом виде», - подчеркнул министр.

13 октября сообщалось, что на портале электронного правительства запустили услугу по предоставлению согласия или отказа на посмертное донорство. Ранее для этого нужно было обратиться в поликлинику и написать заявление.