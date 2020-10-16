Санитарные посты выставят по периметру Карагандинской области

По всему периметру Карагандинской области с 19 октября выставят санитарные посты, сообщил в пятницу в ходе брифинга главный государственный врач региона Юрий Залыгин.

«В связи с ростом заболеваемости в соседних областях, с целью принятия превентивных мер и недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, с 00:00 часов 19 октября принято решение об установке санитарных постов по периметру области», - сообщил Залыгин.

Кроме того, в регионе будет продолжено повсеместное проведение профилактической дезинфекции, влажной уборки в подъездах, лифта, паркингах, не менее двух раз в сутки. А также дезобработка детский и дворовых площадок. Главный санврач области рекомендует лицам старше 65 лет ограничить передвижение, организациям перевести 50% сотрудников на удаленную работу, а субъектам бизнеса – установить повсюду видеонаблюдение.

«Решить вопрос в торгово-развлекательных центрах, торговых домах, сетевых магазинах, субъектами, осуществляющих услуги общественного питания с 50 и более посадочных мест, об установке видеокамер для фиксации нарушений в режиме реального времени. С возможностью вывода данных для просмотра территориальными управлениями контроля качества и безопасности товаров и услуг, установки на промышленных предприятиях, на автовокзалах, автостанциях стационарных тепловизоров и умного видеонаблюдения», - перечислил Залыгин. Для равномерного заполнения автобусов в час пик он также попросил организации установить дифференцированный график работы сотрудников.

Главный государственный санврач напомнил, что в регионе по-прежнему сохраняется запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных, торжественных и других массовых мероприятий, запрещена работа караоке, боулинг-центров, кинотеатров, ночных клубов и букмекерских контор и так далее.