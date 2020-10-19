«Борат» – это фантазия определенных людей, заявила глава Минкультуры

Вторая часть фильма «Борат» – это фантазия определенных людей, и люди, адекватно воспринимающие информацию, это понимают, заявила в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

«Конечно, игнорировать факт появления второго фильма под этим названием никто не может. Мы все, казахстанцы, читаем и видим в средствах массовой информации, что уже появился второй фильм. Но считаю, что творческие люди, могут, наверно, самовыражаться, как хотят. Но когда это не относится к чести и достоинству людей, чести и достоинству граждан определенной страны», - заявила Раимкулова.

По ее словам, министерство культуры и спорта отреагирует официально на появление фильма тогда, когда будет подаваться заявка на прокатное удостоверение, чтобы показывать его в нашей стране. Однако пока «никаких официальных заявлений не было, поэтому официально министерство не дает ответов и не реагирует».

«Но как гражданина Казахстана меня это (кино – V), конечно, задевает. Наши творческие личности в социальных сетях и СМИ отвечают и показывают настоящий Казахстан. То есть от нас с вами зависит, как мы будем работать, как мы будем замечательно показывать нашу страну. Те же самые достижения наших спортсменов, творческих людей. Я думаю, что люди, адекватно воспринимающие информацию, есть во всем мире, они видят, что это фантазия определенных людей», - подчеркнула глава Минкультуры и спорта.

Она также отметил, что в случае чего, прокатное удостоверение будет выдаваться строго по законодательству Республики Казахстан: «если действие, которое показывается в том или ином проекте не затрагивает национальные интересы, не затрагивает основ конституции, также не призывает к определённых реакционным действиям».