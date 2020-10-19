В ВКО в отделении полиции скончался подозреваемый

В селе Маканчи Урджарского района Восточно-Казахстанской области в отделении полиции скончался подозреваемый, начато досудебное расследование по факту пыток, сообщил на своей странице в Facebook начальник департамента полиции региона Сагат Мадиев.

«Сейчас я нахожусь в селе Маканчи Урджарского района. Специально прибыл по поручению министра внутренних дел РК разобраться в сложившейся ситуации. Подтверждаю, что действительно в отделении полиции села Маканчи скончался 33-летний мужчина, он был доставлен в отделение полиции по подозрению совершении скотокрадства», - написал Мадиев.

Он сообщил, что по данному факту начато досудебное расследование управлением собственной безопасности по факту пыток, создана специальная группа, которую возглавил он, также назначена группа процессуальных прокуроров.

«Все обстоятельства тщательно проверяются. Проведен осмотр места происшествия, в присутствии близких родственников. Проведены необходимые экспертизы, в том числе паталогоанатамическое исследование, результаты которой пока не готовы. Я вместе с акимом Урджарского района посетил семью погибшего, выслушал доводы родственников и его друзей, их вопросы рассматриваются», - проинформировал глава полиции ВКО.

Мадиев пообещал, что «виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке».

«Моя принципиальная позиция – это объективное и справедливое расследование», - подчеркнул он.